Польша потребует от России репарации за Вторую мировую войну

Польша потребует от России компенсации ущерба, нанесенного властью Советского союза во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши.

В Польше отметили, что проведут расчет по такому же механизму, по которому ранее сделали отчет об ущербе, нанесенном Германией во время оккупации в 1939-1945 годах.

Также Польша выставила требования Германии по поводу репараций, о которых заявляла ранее. Среди них: