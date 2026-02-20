"Тысяча Зеленского" сгорит уже в феврале, но не у всех: кто рискует потерять деньги
Пенсионеры и получатели соцвыплат через "Укрпочту" имеют ограниченное время для использования средств программы "Зимняя поддержка". Если не потратить 1 000 грн в феврале, помощь будет аннулирована.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Читайте также: Деньги за болезнь и декрет: как в Украине изменились лимиты на выплату больничных
Главное
- Дедлайн - 28 февраля: Пенсионеры и получатели соцвыплат через "Укрпочту" должны использовать средства до конца февраля 2026 года.
- Автоматическое начисление: Для тех, кто получает пенсию по почте, "тысяча" поступила автоматически вместе с выплатами.
- Способы расходов: Средства можно использовать на коммуналку, лекарства, почтовые услуги, подписку газет или донаты на ВСУ непосредственно в отделении.
- Преимущество "Дії": Пользователи цифрового приложения имеют больше времени - до 30 июня 2026 года.
Кто должен успеть до конца февраля
Кабинет Министров установил дедлайн для тех, кто получает помощь в "бумажном" или автоматическом формате через почту. Средства "сгорят" 28 февраля 2026 года для двух категорий, в то же время "Укрпочта" называет крайний срок 25 февраля.
Это касается:
- Пенсионеров и получателей соцпомощи, которым 1 000 грн была начислена автоматически вместе с основными выплатами через "Укрпочту".
- Граждан, которые подавали заявку лично в отделениях связи (преимущественно те, кто не имеет РНОКПП или доступа к смартфонам).
Важно: деньги на карте "Национальный кэшбек", оформленные через "Дію", можно использовать до 30 июня 2026 года.
На что можно потратить "почтовую" тысячу
Поскольку средства для этих категорий не зачисляются на банковскую карту, их можно использовать только непосредственно через сервисы Укрпочты:
- Оплата коммунальных услуг: расчет за газ, свет, воду или отопление.
- Лекарства и товары: покупка медикаментов и товаров украинского производства, которые есть в ассортименте отделений.
- Почтовые услуги: оплата отправлений посылок и писем.
- Периодика: подписка украинских газет и журналов на следующие периоды.
- Донаты: перечисление средств на поддержку ВСУ через официальные счета.
Читайте также о том, что украинцы чаще всего используют средства государственной программы "Зимняя поддержка" на оплату коммунальных услуг - почти 85% получателей помощи.
Ранее мы писали о том, что уже вскоре программа "Национальный кэшбэк" обновит механизм начислений - за некоторые категории продуктов и товаров участники программы начнут получать больше денег, за другие - меньше.