"Тисяча Зеленського" згорить уже в лютому, але не у всіх: хто ризикує втратити гроші

П'ятниця 20 лютого 2026 08:00
"Тисяча Зеленського" згорить уже в лютому, але не у всіх: хто ризикує втратити гроші Для двох категорій гроші із "Зимової підтримки" згорять у лютому (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат через "Укрпошту" мають обмежений час для використання коштів програми "Зимова підтримка". Якщо не витратити 1 000 грн у лютому, допомога буде анульована.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Головне

  • Дедлайн - 28 лютого: Пенсіонери та отримувачі соцвиплат через "Укрпошту" мають використати кошти до кінця лютого 2026 року.
  • Автоматичне нарахування: Для тих, хто отримує пенсію поштою, "тисяча" надійшла автоматично разом із виплатами.
  • Способи витрат: Кошти можна використати на комуналку, ліки, поштові послуги, передплату газет або донати на ЗСУ безпосередньо у відділенні.
  • Перевага "Дії": Користувачі цифрового застосунку мають більше часу - до 30 червня 2026 року.

Хто має встигнути до кінця лютого

Кабінет Міністрів встановив дедлайн для тих, хто отримує допомогу у "паперовому" або автоматичному форматі через пошту. Кошти "згорять" 28 лютого 2026 року для двох категорій, водночас "Укрпошта" називає крайній термін 25 лютого.

Це стосується:

  • Пенсіонерів та отримувачів соцдопомоги, яким 1 000 грн була нарахована автоматично разом із основними виплатами через "Укрпошту".
  • Громадян, які подавали заявку особисто у відділеннях зв’язку (переважно ті, хто не має РНОКПП або доступу до смартфонів).

Важливо: гроші на картці "Національний кешбек", оформлені через "Дію", можна використати до 30 червня 2026 року.

На що можна витратити "поштову" тисячу

Оскільки кошти для цих категорій не зараховуються на банківську картку, їх можна використати лише безпосередньо через сервіси Укрпошти:

  • Оплата комунальних послуг: розрахунок за газ, світло, воду чи опалення.
  • Ліки та товари: купівля медикаментів та товарів українського виробництва, що є в асортименті відділень.
  • Поштові послуги: оплата відправлень посилок та листів.
  • Періодика: передплата українських газет і журналів на наступні періоди.
  • Донати: перерахунок коштів на підтримку ЗСУ через офіційні рахунки.

