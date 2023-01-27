В Раде ответили на прогнозы о "затяжной войне": Украине и миру это не выгодно

"Аналитики, говорящие о затяжной войне, начинают сравнивать имеющуюся информацию. На мой взгляд, и нам, и миру это не выгодно", - заявил Завитневич.

Он также отметил, что у России наверняка есть планы и по мобилизации, и по дальнейшим военным действиям, но важнее сводить усилия к освобождению оккупированных захватчиками территорий.

Прогнозы о "затяжной войне": что об этом говорят в Украине и на Западе

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к затяжной войне в Украине и предупредил о новых наступлениях, которые планирует диктатор Владимир Путин.

Между тем, в Главном управлении разведки Минобороны также сообщили, что Путин готовит свое население к длительной войне против Украины.

Поскольку, как объяснили в ГУР, в Кремле поняли, что план "скорого захвата Украины" не осуществим. Поэтому теперь Путин и рассматривает вариант длительной войны на истощение.

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