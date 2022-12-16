Путин готов к затяжной войне и новым наступлениям в Украине, - Столтенберг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга для AFP .

По его словам, нет признаков того, что Путин отказался от идеи захватить Украину.

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы понести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов долго находиться в этой войне и начинать новые наступления", - отметил Столтенберг.

Поэтому союзники по НАТО во главе с США уже предоставили Украине оружие на миллиарды долларов, что помогло изменить ситуацию и поставить Москву в невыгодное положение.

"Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Самый быстрый способ добиться этого - оказать им (украинцам, - ред.) военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли", - добавил генсек.