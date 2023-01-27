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У Раді відповіли на прогнози щодо "затяжної війни": Україні та світу це не вигідно

Фото: голова комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Олександр Завітневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Деякі західні політики прогнозують "затяжну війну" в Україні. Але це не вигідно ні самому світу, ані українцям.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич.

"Аналітики, які говорять про затяжну війну, починають порівнювати наявну інформацію. На мій погляд, і нам, і світу це не вигідно", - заявив Завітневич.

Він також зазначив, що Росія напевно має плани і щодо мобілізації, і щодо подальших військових дій, але важливіше зводити зусилля до звільнення окупованих загарбниками територій.

Прогнози щодо "затяжної війни": що про це кажуть в Україні та на Заході

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія готується до затяжної війни в Україні та попередив про нові наступи, які планує диктатор Володимир Путін.

Тим часом в Головному управлінні розвідки Міноборони також повідомили, що Путін готує своє населення до довготривалої війни проти України.

Оскільки, як пояснили в ГУР, в Кремлі зрозуміли, що план "швидкого захоплення України" не здійсненний. Тому тепер Путін і розглядає варіант тривалої війни на виснаження.

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