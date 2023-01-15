Путин готовится к длительной войне. В разведке объяснили, что это значит

Подготовка России к долговременной войне означает понимание врага, что его план быстрого захвата Украины не осуществим. Поэтому глава Кремля Владимир Путин теперь рассматривает вариант продолжительной войны на истощение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Эта концепция так называемой "спецоперации", на самом деле грубого вторжения на территорию Украины, заключалась в следующем - Путин планировал, что это должно было быть быстро. И все силы средства противника и вообще план так называемой "СВО" - это был план скорой войны, захват Украины. Этого не произошло", - отметил Юсов.

Он отметил, что долговременной войны на истощение долгое время у Путина не было, в планах, но в последние месяцы уже наблюдается то, что РФ нужно переходить на военные рельсы и заставить свое общество привыкнуть к мнению, что "война это на долго".

"Они мобилизуют все резервы и средства. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера военной экономики на территории РФ. Безусловно, это то, к чему готовится Путин. У Украины же задача противоположная - именно 2023-й должен стать годом нашей победы, коренного изменения ситуации. Потому что ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна", - подытожил Юсов.

Напомним, ранее в ГУР МО предупредили о подготовке РФ к длительной войне.

Как тогда объясняли разведчики, маркером этого является назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками, а также подготовка перевода России на военное положение.

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