В Раде сказали, сколько людей мобилизуют ежемесячно в Украине

Среда 01 октября 2025 13:35
В Раде сказали, сколько людей мобилизуют ежемесячно в Украине Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Ежемесячно на военную службу прибывают около 30 тысяч граждан Украины - как по мобилизации, так и через систему рекрутинга.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media Center Ukraine.

По его словам, в Верховной Раде пока каких-то законодательных предложений, или запросов от сектора безопасности и обороны, от Генерального штаба, от главнокомандующего Вооруженных Сил, от Министерства обороны по поводу усовершенствования вопросов, связанных с мобилизацией, нет.

"То есть мы все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательную основу обеспечили", - заявил нардеп.

Вопрос относительно темпов мобилизации, по словам Вениславского, лучше адресовать Вооруженным Силам, Генеральному штабу и Министерству обороны.

"По моей информации, которая есть и в Комитете, которая, по большому счету, обнародуется президентом, мобилизационные процессы продолжаются где-то примерно на одном уровне, то есть до 30 тысяч ежемесячно граждан Украины прибывают на военную службу совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу", - отметил он.

Вениславский добавил, что резких изменений в количестве мобилизованных или других аспектах нет.

"Все идет планомерно, как предусмотрено соответствующими законодательствами о введении военного положения и всеобщей мобилизации", - подчеркнул народный депутат.

Мобилизация в Украине

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации в Украине сейчас достаточен для восстановления количества личного состава и создания резервов.

Также Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине происходит по плану и преимущественно проходит без скандалов.

По его словам, около 90% процессов осуществляются в обычном режиме: граждане получают повестки, прибывают в территориальные центры комплектования, проходят оформление и направляются в учебные центры, а резонансные случаи составляют лишь 5-10% от общего количества.

