У Раді сказали, скільки людей мобілізують щомісяця в Україні

Середа 01 жовтня 2025 13:35
UA EN RU
У Раді сказали, скільки людей мобілізують щомісяця в Україні Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Щомісяця на військову службу прибувають близько 30 тисяч громадян України - як за мобілізацією, так і через систему рекрутингу.

Про це заявив член комітету Верховной Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media Center Ukraine.

За його словами, у Верховній Раді наразі якихось законодавчих пропозицій, чи запитів від сектору безпеки й оборони, від Генерального штабу, від головнокомандувача Збройних Сил, від Міністерства оборони з приводу удосконалення питань, пов’язаних із мобілізацією, немає.

"Тобто ми всі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили", - заявив нардеп.

Питання щодо темпів мобілізації, за словами Веніславського, краще адресувати до Збройних Сил, Генерального штабу та Міністерства оборони.

"За моєю інформацією, яка є і в Комітеті, яка, за великим рахунком, оприлюднюється президентом, мобілізаційні процеси тривають десь приблизно на одному рівні, тобто до 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом", - зазначив він.

Веніславський додав, що різких змін у кількості мобілізованих чи інших аспектах немає.

"Все йде планомірно, як передбачено відповідними законодавствами про запровадження воєнного стану і загальної мобілізації", - підкреслив народний депутат.

Мобілізація в Україні

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що рівень мобілізації в Україні наразі достатній для відновлення кількості особового складу та створення резервів.

Також Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні відбувається за планом і переважно проходить без скандалів.

За його словами, близько 90% процесів здійснюються у звичайному режимі: громадяни отримують повістки, прибувають до територіальних центрів комплектування, проходять оформлення та направляються до навчальних центрів, а резонансні випадки становлять лише 5-10% від загальної кількості.

Верховна рада Мобілізація в Україні
