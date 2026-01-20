В Раде перешли на "дистанционку" из-за отсутствия отопления и воды, - нардеп

Почему Аппарат ВРУ работает дистанционно

Утром вторника, 20 января, народный депутат Ярослав Железняк (от фракции "Голос") обнародовал в своем Telegram-канале "Железный нардеп" информацию о "формате работы" Аппарата ВРУ.

"Учитывая, что почему-то к этой теме активное внимание", - отметил он.

Так, согласно информации нардепа, сегодня Аппарат Верховной Рады "будет работать дистанционно" в связи с отсутствием:

отопления;

воды.

"Из-за обстрелов (Киева, - Ред.)", - объяснил Железняк.

В завершение народный избранник отметил, что конкретно в его кабинете "что так, что так - отопления почти не было".

"И где-то +12 градусов (температура воздуха в помещении, - Ред.)", - поделился политик.

Публикация Железняка (скриншот: t.me/yzheleznyak)

Последствия ночной атаки РФ по Киеву

В ночь на 20 января РФ в очередной раз атаковала Киев, использовав баллистические ракеты и дроны. В городе прогремели мощные взрывы, из-за чего в некоторых локациях возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Повреждения были зафиксированы в разных районах Киева.

В результате обстрела столичные власти вынуждены были даже внести изменения в графики движения на отдельных линиях метрополитена (учитывая последствия атаки и перебои с подачей электроэнергии, которые повлияли на работу поездов).

Утром после ночного комбинированного удара без тепла в Киеве оставались 5635 многоквартирных домов, а без водоснабжения - весь левобережный район города.

Без электроснабжения в результате ночной атаки РФ по объектам энергетики столицы оставались более 335 тысяч киевлян.

Сообщалось также об одной пострадавшей в Днепровском районе, которую доставили в больницу.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в целом российские захватчики в ночь на 20 января выпустили по Украине сотни дронов и ракеты различных типов (среди которых "Циркон", С-300 и Искандеры).

Основным направлением удара стала при этом Киевская область.