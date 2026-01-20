ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Где самая сложная ситуация со светом после массированного удара РФ: что говорят в Минэнерго

Вторник 20 января 2026 11:26
Где самая сложная ситуация со светом после массированного удара РФ: что говорят в Минэнерго Фото: самая сложная ситуация со светом остается в Киеве и области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Самая сложная ситуация после ночного массированного удара россиян остается в столичном регионе - в Киеве и области. К восстановлению электро- и теплоснабжения привлечены бригады из других регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В результате очередной атаки России на объекты энергетической инфраструктуры обесточены потребители в городе Киеве и Киевской области, в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях", - отметили в Минэнерго.

Отмечается, что самой сложной остается ситуация в столичном регионе. К восстановлению электро- и теплоснабжения привлечены аварийные бригады из других регионов. Операторами систем распределения применяются сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют.

Кроме того, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области. В других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. В ряде регионов вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов.

Уровень потребления

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 20 января, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня - в понедельник.

Вчера, 19 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,1% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 16 января. Причина - больший объем вынужденно примененных ограничений.

Напомним, что сегодня ночью, 20 января, россияне осуществили массированную комбинированную атаку по Украине. Под удар попали Киев, Днепр, Винницкая область, Черноморск и другие регионы. Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

Больше подробностей о комбинированном ударе врага в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.

