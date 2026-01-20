ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Ракеты, полученные за сутки до удара, помогли отразить ночной обстрел, - Зеленский

Вторник 20 января 2026 10:16
UA EN RU
Ракеты, полученные за сутки до удара, помогли отразить ночной обстрел, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина за сутки до массированного обстрела получила необходимые ракеты для систем ПВО, которые помогли отразить удар россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас уже есть первые отчеты по ситуации в регионах после российского удара. Киев и Киевщина, Винницкая область, Днепровщина, Одесская область, Запорожье, Полтавщина, Сумщина и другие наши области. Всюду привлечены ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые силы", - заявил Зеленский.

По его словам, в российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет, еще более 300 ударных дронов.

"Наши силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству целей. За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "Петриотов", для "Насамсов", для других систем ПВО критически необходимы", - добавил президент Украины.

Он также подчеркнул, что в формате специального энергетического селектора будут определены полные детали относительно последствий атаки и необходимые ресурсы, чтобы восстановить поставки электричества, тепла и воды людям.

Где наиболее сложная ситуация

"Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления. Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми", - добавил глава государства.

Также, по его словам, сейчас все украинские чиновники, каждый ответственный за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний - все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию.

Напомним, что сегодня ночью, 20 января, российские войска совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Под удар попали Киев, Днепр, Винницкая область, Черноморск и другие регионы. Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

Больше подробностей о комбинированном ударе врага в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Обстрел Киева Вторжение России в Украину Ракетный удар
Новости
Киев снова под ударом, есть перебои со светом и водой: все о последствиях ночной атаки
Киев снова под ударом, есть перебои со светом и водой: все о последствиях ночной атаки
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа