Ракеты, полученные за сутки до удара, помогли отразить ночной обстрел, - Зеленский
Украина за сутки до массированного обстрела получила необходимые ракеты для систем ПВО, которые помогли отразить удар россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Сейчас уже есть первые отчеты по ситуации в регионах после российского удара. Киев и Киевщина, Винницкая область, Днепровщина, Одесская область, Запорожье, Полтавщина, Сумщина и другие наши области. Всюду привлечены ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые силы", - заявил Зеленский.
По его словам, в российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет, еще более 300 ударных дронов.
"Наши силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству целей. За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "Петриотов", для "Насамсов", для других систем ПВО критически необходимы", - добавил президент Украины.
Он также подчеркнул, что в формате специального энергетического селектора будут определены полные детали относительно последствий атаки и необходимые ресурсы, чтобы восстановить поставки электричества, тепла и воды людям.
Где наиболее сложная ситуация
"Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления. Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми", - добавил глава государства.
Также, по его словам, сейчас все украинские чиновники, каждый ответственный за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний - все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию.
Напомним, что сегодня ночью, 20 января, российские войска совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Под удар попали Киев, Днепр, Винницкая область, Черноморск и другие регионы. Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.
