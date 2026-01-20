Ракеты, полученные за сутки до удара, помогли отразить ночной обстрел, - Зеленский

Украина за сутки до массированного обстрела получила необходимые ракеты для систем ПВО, которые помогли отразить удар россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас уже есть первые отчеты по ситуации в регионах после российского удара. Киев и Киевщина, Винницкая область, Днепровщина, Одесская область, Запорожье, Полтавщина, Сумщина и другие наши области. Всюду привлечены ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые силы", - заявил Зеленский.

По его словам, в российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет, еще более 300 ударных дронов.

"Наши силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству целей. За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "Петриотов", для "Насамсов", для других систем ПВО критически необходимы", - добавил президент Украины.

Он также подчеркнул, что в формате специального энергетического селектора будут определены полные детали относительно последствий атаки и необходимые ресурсы, чтобы восстановить поставки электричества, тепла и воды людям.