В Раде обсуждают возможность создания жилищной инспекции. Шуляк рассказала детали

В Украине могут создать жилищную инспекцию, функция которой - контроль за реализацией нового жилищного жилищного законодательства. Парламент обязан принять его во втором чтении до конца текущего года.

Об этом сообщила Председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина .

Сейчас первый из трех запланированных для этого законопроектов проходит доработку, учитывая правки, которые были поданы к нему после принятия в первом чтении.

По ее словам, на базе Комитета 26 сентября состоялось очередное заседание Рабочей группы по доработке законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" - №12377, в котором приняли участие как народные депутаты, так и представители профильных министерств, органов государственной и местной власти, правоохранительных органов, экспертных организаций в сфере жилья, в том числе и международных, а также финансовых учреждений и общественных организаций. В общем, уже отработано 85% представленных поправок.

"Законопроект №12377 должен стать рамочным документом, задающим стратегические стандарты в сфере жилищной политики. Поэтому мы работаем максимально внимательно, чтобы финальный текст был четким, согласованным и способным работать на практике. Его продолжением станут еще два законопроекта, которые будут детализировать все процессы, по которым будет реализовываться новая жилищная политики", - пояснила Шуляк.

Парламенка сообщила, что на этот раз темой заседания стало обсуждение правок к Главам 7 и 8 законопроекта №12377, которые касаются гарантий обеспечения жильем, а также механизмов контроля и ответственности в сфере жилищной политики.

Дискуссия коснулась сразу нескольких принципиальных вопросов. В частности, участники обсудили предложения по созданию жилищной инспекции. Мнения, отметила Шуляк, разнятся - от модели "карательного органа" до концепции жилищного омбудсмена. Но цель этого инструмента одна - контроль в жилищной сфере нужен, но он должен быть сбалансированным и не дублировать уже имеющиеся функции.

"Важной темой стал общественный контроль. Речь идет о том, чтобы закон прямо предусматривал участие граждан в консультациях, обсуждениях и слушаниях. Это делает политику более прозрачной и делает невозможным кулуарные решения", - акцентировала Елена Шуляк.

Председатель Комитета отметила, что впереди - финализация заключительных положений и подготовка законопроекта №12377 ко второму чтению. Основная цель - качественно отработать все поданные правки, поскольку от этого зависит успешное его проведение через сессионный зал до конца 2025 года.