ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как в Европе. В Украине хотят ввести инструмент, который может существенно защитить покупателей недвижимости

Украина, Среда 24 сентября 2025 17:22
UA EN RU
Как в Европе. В Украине хотят ввести инструмент, который может существенно защитить покупателей недвижимости Фото: Елена Шуляк (sluga-narodu.com)
Автор: Сергей Новиков

В Украине обсуждают возможность введения нового инструмента, который поможет защитить покупателей недвижимости. Речь об открытых эскроу-счетах, которые не будут заморожены в течение всего процесса строительства объекта недвижимости.

Об этом сообщила Председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

"Только 15% объектов жилищного строительства, начатого в 2022 году, было вовремя введено в эксплуатацию вовремя, а 30% объектов, начатых в тот же период, так и были достроены. Одна из причин - почти невозможное проектное финансирование, поскольку девелоперские компании по стандартам НБУ классифицируются как рисковые или даже "дефолтные". Чтобы изменить правила игры, на уровне государства предлагают ввести так называемые эскроу-счета, создать девелоперский гарантийный фонд", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, несмотря на войну у украинцев растет спрос на безопасные и понятные механизмы инвестирования в новое жилье. Однако из-за того, что большинство девелоперских компаний классифицируются по стандартам НБУ как рисковые или даже "дефолтные", проектное финансирование для них практически невозможно. Следствие - только 15% объектов жилищного строительства сдается вовремя, более половины возведено с опозданием от нескольких месяцев до двух лет, а треть объектов, начатых в 2022 году, так и не возобновили строительство.

Для стабилизации ситуации как на рынке, так и на уровне государства продолжается обсуждение мер, которые могут этому способствовать. Одним из инструментов, который сейчас рассматривают как потенциально эффективный, является введение доверительных строительных счетов, - эскроу.

"Это счет в банке, на который покупатель вносит определенные средства за квартиру. Они не попадают сразу к застройщику, а раскрываются только при условии выполнения конкретных этапов строительства. Такой подход гарантирует: деньги работают исключительно на тот объект, для которого они были привлечены", - пояснила глава комитета градостроительства.

Второй важный аспект - проектное финансирование, поскольку механизм эскроу должен работать в связке с кредитами от банков для застройщиков. Это, добавила Елена Шуляк, позволит обеспечить стабильное финансирование объектов и уменьшит риски, что жилой комплекс останется недостроенным.

"Реализация такой модели - логическое продолжение внедрения Стратегии развития ипотечного кредитования, принятой Советом по финансовой стабильности в июле 2025 года. В документе четко определена необходимость повышения контролируемости финансирования строительства и создания механизма замены недобросовестного застройщика", - подчеркнула нардеп.

При этом она отметила, что важно двигаться шаг за шагом. Сначала - запуск эскроу для ипотечных сделок, чтобы банки начали кредитовать "первичку" без страха. Далее - пилотные проекты с проектным финансированием и реальная работа гарантийного фонда.

"Насколько мы сможем создать честные и понятные правила игры, зависит будущее рынка жилья. Более того, у нас есть дорожная карта от Всемирного банка, есть поддержка НБУ", - отметила Елена Шуляк.

Следующим шагом, сообщила она, будет встреча с девелоперами относительно дальнейших шагов, а также наработки механизма внедрения экспериментального порядка, чтобы увидеть, как на практике будет работать этот инструмент.

Важно

24 сентября состоялось специальное заседание ипотечного комитета национальной ассоциации банков Украины с представителями регулятора, где подняли вопрос актуальности изменений в законодательство, которые помогут как стабилизировать ситуацию на первичном рынке недвижимости, так и защитить граждан, инвестирующих в "первичку".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Елена Шуляк
Новости
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"