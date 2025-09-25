ua en ru
У Раді обговорюють можливість створення житлової інспекції. Шуляк розповіла деталі

Україна, Четвер 25 вересня 2025 13:28
У Раді обговорюють можливість створення житлової інспекції. Шуляк розповіла деталі Фото: Олена Шуляк (sluga-narodu.com)
Автор: Юлія Бойко

В Україні можуть створити житлову інспекцію, функція якої - контроль за реалізацією нового житлового житлового законодавства. Парламент зобовʼязаний ухвалити його в другому читанні до кінця поточного року.

Про це повідомила Голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна.

Наразі перший з трьох запланованих для цього законопроєктів проходить доопрацювання з огляду на правки, які були подані до нього після ухвалення в першому читанні.

За її словами, на базі Комітету 26 вересня відбулося чергове засідання Робочої групи з доопрацювання законопроєкту "Про основні засади житлової політики" - №12377, у якому взяли участь як народні депутати, так і представники профільних міністерств, органів державної та місцевої влади, правоохоронних органів, експертних організацій у сфері житла, зокрема й міжнародних, а також фінансових установ і громадських організацій. Загалом, уже відпрацьовано 85% поданих правок.

"Законопроєкт №12377 має стати рамковим документом, що задає стратегічні стандарти в сфері житлової політики. Тому ми працюємо максимально уважно, щоб фінальний текст був чітким, узгодженим і здатним працювати на практиці. Його продовженням стануть ще два законопроєкти, які будуть деталізувати всі процеси, за якими реалізовуватиметься нова житлова політики", - пояснила Шуляк.

Парламенка повідомила, що на цей раз темою засідання стало обговорення правок до Глав 7 і 8 законопроєкту №12377, які стосуються гарантій забезпечення житлом, а також механізмів контролю та відповідальності в сфері житлової політики.

Дискусія торкнулася одразу кількох принципових питань. Зокрема, учасники обговорили пропозиції щодо створення житлової інспекції. Думки, зауважила Шуляк, різняться - від моделі "карального органу" до концепції житлового омбудсмена. Але мета цього інструменту одна - контроль у житловий сфері потрібен, але він має бути збалансованим і не дублювати вже наявні функції.

"Важливою темою став громадський контроль. Йдеться про те, щоб закон прямо передбачав участь громадян у консультаціях, обговореннях і слуханнях. Це робить політику прозорішою й унеможливлює кулуарні рішення", - акцентувала Олена Шуляк.

Голова Комітету зазначила, що попереду – фіналізація прикінцевих положень і підготовка законопроєкту №12377 до другого читання. Основна мета – якісно відпрацювати все подані правки, оскільки від цього залежить успішне його проведення через сесійну залу до кінця 2025 року.

Як раніше повідомляла Шуляк, в Україні обговорюють можливість запровадження нового інструменту, який допоможе захистити покупців нерухомості. Мова про відкриті ескроу-рахунки, які не будуть заморожені впродовж усього процесу будівництва обʼєкта нерухомості.

