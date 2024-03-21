В Раде ждут от правительства "правил игры" по броне от мобилизации, - Шуляк
Парламент ждет от Кабинета министров разработки правил по бронированию, которые можно было бы применять, не дожидаясь принятия профильного закона.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
"Мы все же ожидаем, чтобы наконец правительство поставило в этом вопросе (по бронированию, - ред.) даже не точку, а хотя бы дало правила, по которым можно сейчас двигаться и не ждать соответствующего закона", - заявила она.
Как отметила нардеп, в Верховной раде не хотят, чтобы общие подходы к бронированию были в "ручном режиме". Потому правительство должно наработать правила.
"Для этого правительство, Министерство экономики, прежде всего, должно наработать все правила. Третий год войны, и нам всем хотелось бы, чтобы такие четкие и понятные правила появились как можно быстрее, чтобы и снять напряжение, которое на сегодняшний день есть у представителей бизнеса, и продемонстрировать обществу прозрачные процессы", - сказала Шуляк.
По ее словам, в обществе есть нарекания по бронированию, поскольку сейчас оно действует в течение короткого срока.
"Поэтому мы совместно с бизнесом подавали правку, которая касается как минимум того, чтобы бронирование было на год и с возможностью автоматического продления бронирования для того, чтобы не возникало таких щелей в законодательстве, где может пострадать, в частности, экономика", - добавила нардеп.
Новый законопроект о мобилизации
Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.
В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.
В настоящее время новый законопроект находится на рассмотрении в Комитете по национальной безопасности. Нардепы подали к нему уже более 4 тысяч правок.
Как Рада работает над законопроектом и к чему готовиться - в материале РБК-Украина.
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