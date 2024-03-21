В Раде ждут от правительства "правил игры" по броне от мобилизации, - Шуляк

Парламент ждет от Кабинета министров разработки правил по бронированию, которые можно было бы применять, не дожидаясь принятия профильного закона.

"Мы все же ожидаем, чтобы наконец правительство поставило в этом вопросе (по бронированию, - ред.) даже не точку, а хотя бы дало правила, по которым можно сейчас двигаться и не ждать соответствующего закона", - заявила она.

Как отметила нардеп, в Верховной раде не хотят, чтобы общие подходы к бронированию были в "ручном режиме". Потому правительство должно наработать правила.

"Для этого правительство, Министерство экономики, прежде всего, должно наработать все правила. Третий год войны, и нам всем хотелось бы, чтобы такие четкие и понятные правила появились как можно быстрее, чтобы и снять напряжение, которое на сегодняшний день есть у представителей бизнеса, и продемонстрировать обществу прозрачные процессы", - сказала Шуляк.

По ее словам, в обществе есть нарекания по бронированию, поскольку сейчас оно действует в течение короткого срока.

"Поэтому мы совместно с бизнесом подавали правку, которая касается как минимум того, чтобы бронирование было на год и с возможностью автоматического продления бронирования для того, чтобы не возникало таких щелей в законодательстве, где может пострадать, в частности, экономика", - добавила нардеп.