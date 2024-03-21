У Раді чекають від уряду "правил гри" по броні від мобілізації, - Шуляк
Парламент чекає від Кабінету міністрів розробки правил щодо бронювання, які можна було б застосовувати, не чекаючи на прийняття профільного закону.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
"Ми все ж очікуємо, щоб нарешті уряд поставив у цьому питанні (щодо бронювання, - ред.) навіть не крапку, а хоча б дав правила, за якими можна зараз рухатись і не чекати відповідного закону", - заявила вона.
Як зазначила нардеп, у Верховній раді не хочуть, щоб загальні підходи щодо бронювання були у "ручному режимі". Тому уряд має напрацювати правила.
"Для цього уряд, Міністерство економіки, перш за все, повинні напрацювати всі правила. Третій рік війни, і нам всім би хотілося, щоб такі чіткі та зрозумілі правила з’явились якомога швидше, щоб і зняти напругу, яка на сьогодні є у представників бізнесу, і продемонструвати суспільству прозорі та налагодженні процеси", - сказала Шуляк.
За її словами, у суспільстві є нарікання щодо бронювання, оскільки зараз воно діє протягом короткого терміну.
"Тому ми спільно з бізнесом подавали правку, яка стосується, як мінімум, того, щоб бронювання було на рік і з можливістю автоматичного продовження бронювання для того, щоб не виникало таких шпарин в законодавстві, де може постраждати, зокрема, економіка", - додала нардеп.
Новий законопроєкт про мобілізацію
Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.
У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.
Наразі новий законопроєкт знаходиться на розгляді у Комітеті з нацбезпеки. Нардепи подали до нього вже понад 4 тисячі правок.
Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися - у матеріалі РБК-Україна.
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