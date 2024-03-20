Мобилизация в Украине. Как Рада работает над законопроектом и к чему готовиться

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается с начала полномасштабного вторжения РФ уже более двух лет. Однако в скором времени порядок призыва военнообязанных изменится. Верховная рада работает над законопроектом о нововведениях в мобилизационные правила.

Подробнее о новом законе, какие его нормы были отменены при проработке, и когда он может быть принят – в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Более 4 000 поправок. Что известно о новом законопроекте и когда за него проголосуют

Народные депутаты в данный момент продолжают работу над нормированием правил мобилизации в новом законопроекте. Это уже вторая попытка изменить порядок призыва военнослужащих в Украине.

Первый вариант проекта закона был внесен на рассмотрение Рады в конце декабря прошлого года, но был отозван после волны критики. 30 января 2024 правительство направило в парламент новую версию документа, и 7 февраля депутаты поддержали его в первом чтении.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правил выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов, демобилизацию после 36 месяцев службы и не только. Более подробно обо всех запланированных изменениях РБК-Украина писало в отдельном материале.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость новых правил мобилизации, поскольку действующий закон был принят еще до войны и не учитывает реалии.

Фото: действующие правила мобилизации не учитывают реалии войны (Getty Images)

Однако нормы нового законопроекта содержат много дискуссионных и противоречивых положений. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивал, что в документе есть пункты, нарушающие нормы Конституции. В частности, об обязательной регистрации е-кабинета призывника и другие.

В общей сложности парламентарии зарегистрировали более 4 тыс. поправок, рассмотрение которых длится более месяца. При этом ряд норм законопроекта уже был отменен.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

Ограничение прав уклонистов. Будет ли блокировка карт и запрет вождения авто

В процессе рассмотрения законопроекта Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму, касающуюся блокирования счетов уклоняющихся от мобилизации граждан.

Это положение было одним из самых противоречивых и вызвало панику в обществе, ведь люди начали снимать деньги с карточек, рассказал член комитета ВРУ Александр Федиенко. По его словам, Комитет отклонил все дискриминационные нормы, а именно ограничение пользования банковскими счетами.

В то же время, норма об ограничении управления транспортными средствами в законе останется. Нардеп отметил, что механизм выполнения будет дополнительно разработан уже в подзаконных документах.

Так, может быть создан совместный реестр ТЦК и СП и Национальной полиции, в который будут вноситься данные о гражданах, которые не обновляют свои военно-учетные данные, не становятся на воинский учет, игнорируют повестки и т.д.

"Ограничивается право управления, если, например, патрульный Нацполиции останавливает транспортное средство, проверяет водительское удостоверение, то конечно в реестре он будет видеть, уклонист ли это. И полицейский, согласно административному кодексу, должен выполнить свои полномочия....Я так понимаю, что полицией будет разработан соответствующий подзаконный документ", – объяснил депутат.

Следует отметить, что из законопроекта изъяли норму об ограничении права выезда за границу уклонистов, поскольку этот запрет уже регулируется действующим законодательством.

Фото: запрет выезда мужчин за пределы Украины останется в силе после принятия нового закона (Getty Images)

Ответственность за уклонение от призыва может быть ужесточена, но это вопрос правоохранительного Комитета ВРУ. Он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях за невыполнение обязанности по мобилизации, когда будет готов финальный вариант законопроекта.

Список лиц, имеющих право на отсрочку, уменьшится

В Раде хотят "перекрыть лазейку", которой пользуются уклонисты, когда уход за лицом с инвалидностью оформляют сразу несколько человек. В новом законопроекте прописано, что у лица с инвалидностью I и II группы должен быть только один ухаживающий – член семьи первой степени родства.

По словам заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, Комитет поставил перед собой четкую цель: с одной стороны выполнить запрос Генштаба и Министерства обороны, с другой – удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклоняющиеся. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять ухаживающих. Этого не должно быть. Должен быть только один опекун", – отметил депутат.

Кроме того, согласно положениям нового законопроекта, право на отсрочку лишатся родители 3-х и более несовершеннолетних детей, если у них есть задолженность по уплате алиментов.

Лицам с инвалидностью придется пройти медицинский переосмотр

В первом варианте законопроекта, представленного в ВР в конце прошлого года, предлагалось освободить от призыва только лиц с инвалидностью I и II группы. Но в новой редакции эта норма была расширена на всех лиц с инвалидностью.

Однако военнообязанные, получившие инвалидность II и III группы с начала полномасштабной войны, должны будут пройти переосмотр для подтверждения состояния здоровья (кроме тех, кто получил группу инвалидности вследствие защиты государства).

Фото: закон унормирует прохождение ВЛК (Getty Images)

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский ранее рассказал РБК-Украина о принятии решения, что все граждане, впервые получившие инвалидность (предварительно) II и III группы с начала широкомасштабной войны или признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны пройти пересмотр в МСЭК или ВЛК.

По словам нардепа, после 24 февраля 2022 количество людей с инвалидностью II и III группы очень возросло. "И есть сомнения, получили ли все из них эту инвалидность в результате реальных травм или заболеваний", – пояснил Вениславский.

Мобилизация аспирантов и лимит на высшее образование

В новом проекте закона отменили отсрочку от призыва для аспирантов-контрактников, обучающихся за свой счет. Однако парламент впоследствии утвердил поправку, согласно которой эта категория военнообязанных все же не подлежит призыву.

Как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отсрочку от мобилизации планируют предоставить всем аспирантам.

"Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации", – сообщил Арахамия.

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский подтвердил, что все аспиранты будут иметь право на отсрочку.

В то же время Министерство образования будет разрабатывать механизмы, в том числе путем введения соответствующих экзаменов, чтобы лица, не имеющие реального намерения приобретать научную степень, заниматься наукой и не имеющие соответствующих знаний, не злоупотребляли этим правом при поступлении в аспирантуру.

Кроме того, закон ограничит количество высших образований, которые может получить человек. Его норма предусматривает избегание злоупотреблений лицами, решившими специально получать высшее образование, чтобы избежать мобилизации.

"Нынешний закон не лимитирует количество высших образований. То есть человек может получать второе, третье, пятое высшее образование. И это будет основанием для получения отсрочки от призыва. Мы это точно уберем и будет уже последовательное высшее образование, то есть высшее, магистерское и аспирантура", – отметил Вениславский.

Вопрос электронных повесток решен?

Нардепы отказались от нормы законопроекта об обязательной регистрации электронного кабинета призывника и отправке уведомлений в него. Использование электронного кабинета будет правом, а не обязанностью военнообязанного.

"Ключевой момент касается электронного кабинета призывника и возможности оповещения в электронном формате о необходимости явиться в ТЦК и СП. Это фактически альтернатива электронным повесткам – мы от этого тоже отказались, оно не нашло поддержки в комитете. Мы оставили возможность регистрации в электронном кабинете как право, а не как обязанность", – рассказал Федор Вениславский.

Фото: обновить данные можно будет в ТЦК и СП или в электронном кабинете (Getty Images)

При этом нардепы обсуждают сроки уточнения данных для военнообязанных и варианты предоставления информации в ТЦК:

Лично прийти и обновить данные в ТЦК

Сделать это в ЦНАПе

Зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн

"Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан. Все военнообязанные должны стать на учет и выполнять свой воинский долг", – пояснил представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Напомним, в Украине уже запустили реестр "Оберег", целью которого является цифровизация военного учета. На его базе будут доступны услуги электронного военного билета, бронирование от мобилизации.

Подробнее об "Обереге", как он работает и как повлияет на мобилизацию можно прочитать в материале РБК-Украина.

Кто будет вручать повестки по новым правилам

В проекте закона говорится, что представители полиции по обращению ТЦК и СП будут участвовать в уведомлении граждан о мобилизации.

В их присутствии представители ТЦК будут вручать повестки для того, чтобы не допускать неправомерных действий.

Также полицейские и представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут иметь право требовать у лиц в возрасте от 18 до 60 лет предъявить вместе с документом, удостоверяющим личность, военно-учетный документ.

Граждане обязаны иметь при себе военный билет во время действия правового режима военного положения.

Полицейские и представители ТЦК и СП смогут фиксировать свои действия по оповещению граждан на соответствующие средства видеофиксации.

Фото: к вручению повесток будут привлекать Нацполицию (Getty Images)

Что изменится для украинцев за границей

Новый закон о мобилизации предусматривает, что мужчины за границей могут обновить свои данные в электронных кабинетах. Но повесток они получать не будут, ведь механизма, как это делать, в настоящее время нет, рассказал Федор Вениславский.

Кроме того, комитет предварительно отклонил норму о том, чтобы запретить предоставление консульских услуг для мужчин за границей, если у них нет военно-учетных документов.

Однако таким лицам будет предоставляться возможность через средства или телефонной связи или через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные.

"Мы оставили возможность лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда", – пояснил нардеп Вениславский.

По его словам, речь может идти и о студентах, которые учатся за границей, о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу.

Кто получит бронь от призыва

Согласно новым правилам, бронь от мобилизации будет предусматриваться не только для госслужащих, правоохранителей и работников ОПК, а и других сфер. Но это будет определяться отдельным постановлением Кабинета министров.

Известно, что правительство сейчас работает над новым порядком бронирования, который будет учитывать среднюю зарплату работника и уровень уплаты налогов компанией.

"Средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией, влияние предприятия или отрасли на экономику – рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Приоритет в бронировании сохранят критические для экономики предприятия, но дополнительные возможности получат предприятия, наполняющие государственный бюджет.

Шмыгаль объяснил, что изменения в бронировании нужны, потому что государство опирается исключительно на собственные поступления для содержания армии. Он уточнил, что для содержания одного бойца должно работать не пятеро, а восемь человек.

Установление срока демобилизации

В процессе работы над законопроектом ведется активная дискуссия по поводу вопроса демобилизации. Предлагается установить срок для увольнения – 36 месяцев непрерывной службы. Но механизм демобилизации нуждается в учете дополнительных условий.

"Мы понимаем, что 36 месяцев в тылу и 36 месяцев на передовой очень сильно отличаются. Но чтобы принять какое-то решение, мы должны получить цифры от Генштаба и их понимание того, можно ли демобилизовать таких людей, не провалится ли фронт из-за этого. То есть мы должны опираться на конкретные цифры и ждем их от Генштаба", – объяснил народный депутат Егор Чернев.

Фото: срок службы могут ограничить тремя годами (Getty Images)

Данная норма законопроекта будет рассмотрена в закрытом режиме с участием представителей сектора безопасности и обороны. В процессе обсуждения конкретных сроков и деталей должно быть определено, касается ли это участия в боевых действиях, выполнения боевых распоряжений или обязанностей по несению военной службы в тылу и т.д.

"36 месяцев – это тот ориентир, к которому мы сейчас консенсусно склоняемся", – рассказал ранее член Комитета по вопросам безопасности, нацобороны и разведки Федор Вениславский.

Мобилизация заключенных

В Украине будет предусмотрена возможность мобилизации осужденных. Это касается как тех, кто получил условное наказание, так и находящихся в местах лишения свободы.

В Верховной раде инициировали внесение изменений в Уголовный и процессуальный кодексы и другие законодательные акты относительно условно-досрочного освобождения от наказания.

Во время проведения мобилизации и военного положения нардепы предлагают разрешить применять условно-досрочное освобождение для прохождения военной службы по контракту к лицам, которые:

отбывают наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы, кроме лиц, осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для мобилизации и службы по контракту может быть применено судом в случае, если осужденный изъявил желание проходить военную службу "и отвечает требованиям прохождения" такой службы в армии как "контрактник".

Более подробно о мобилизации заключенных рассказано в материале "Искупление вины на поле боя". Что предлагает законопроект о мобилизации заключенных".