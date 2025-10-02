В Раде не будет голосов на акциз на сладкие напитки, - Пидласа

Кабмин хочет получить 8,5 млрд гривен от акциза на сладкие напитки. Но голосов в Раде на это нет.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

"Я думаю, это не будет принято. Это сложно проголосовать в Верховной Раде", - сказала она.

Она уточнила, что под действие налога будут подпадать даже напитки без сахара, в частности категория Zero.

"Под этот налог по замыслу подпадают воды, исключая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ. То есть напитки без сахара - Zero, тоже подпадают под акциз", - пояснила депутат.

Почему налог критикуют

Пидласа считает, что введение такого налога не уменьшит потребление сладких напитков.

"Я тоже поддерживаю, но... Я не думаю, что люди станут потреблять меньше сладких напитков, просто возрастет их стоимость", - сказала она.

По ее словам, есть и серьезные проблемы с администрированием этого налога.

"Не понятно, как этот акциз администрировать, потому что никакой механизм не описан. Если механизма нет, то должно быть стандартное администрирование по типу акцизной марки", - пояснила Пидласа.

Она также обратила внимание на большое количество мелких производителей газировки, которых будет сложно проконтролировать.

"Я думаю, что эффект от этого будет намного меньше, чем 8,5 млрд гривен просто из-за плохого администрирования. Это маленькая сумма для бюджета, а негатива может быть много", - резюмировала глава комитета.