В Украине хотят ввести акциз на сладкую газировку

В Украине планируется ввести акцизный налог на сладкие газированные напитки. Деньги с этого хотят направить на лечение заболеваний и здоровое питание в школе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

В частности, в Верховной раде зарегистрировано два законопроекта: №9032-1 и №9033-1.

Первый - вносит изменения в Налоговый кодекс. На минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей ароматических веществ устанавливается ставка налога в размере 0,1 евро (4 грн) на один литр напитка.

Второй - определяет, что 50% вырученных средств направляются на реализацию программ профилактики и лечения заболеваний, возникающих от регулярного употребления сладких газированных напитков. Еще 50% будут направлены на программу детского питания в школах.

Отмечается, что главной целью законопроектов является уменьшение количества украинцев, регулярно употребляющих сладкие газированные напитки. Соответственно, меньше наших граждан заболевают диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А также направить денежные средства от нового налога на лечение таких заболеваний.

В свою очередь представители производителей сладких газированных напитков отметили, что из-за войны значительно сократились объемы производства. По их словам, рынок безалкогольных напитков за 2022 упал на 40%, а продукция подорожала на 41%.

Также они предостерегают возможные коррупционные риски, когда инспектор будет проверять содержание сахара в напитке, и утверждают, что введение подобных налогов в других странах не приводит к уменьшению количества больных.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отметил, что введение акцизного налога на сладкие газированные напитки - это согласованная позиция команды президента.

В свою очередь он привел положительные примеры внедрения такого акциза.

"Есть примеры стран, где такой налог уменьшал количество больных диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением. Например, в Мексике налог привел к уменьшению на 39% количества детей, страдающих ожирением. А в Великобритании налог заставил производителей уменьшить уровень сахара в сладкой газировке вдвое, чтобы не платить дополнительные средства в бюджет", - рассказал Радуцкий.

Также он отметил, что предлагается минимальная ставка акциза.

Предварительно, за счет акцизного налога на сладкие газированные напитки планируется дополнительно привлечь 6 млрд грн, которые пойдут на лечение заболеваний и здоровое питание в школе.

"Мы предлагаем установить акцизный сбор в размере 0,1 евро на литр такого напитка. Например, в Бельгии он составляет 0,53 евро, в Польше - 0,19 евро. То есть это минимальный размер акциза. Это небольшие деньги, если брать за одну бутылку, но колоссальная сумма для бюджета НСЗУ и реформы здорового школьного питания", - добавил Радуцкий.

Напомним, что недавно мы писали, что в Украине могут подорожать сладкие напитки.

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