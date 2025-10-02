У Раді не буде голосів на акциз на солодкі напої, - Підласа

Уряд хоче отримати наступного 8,5 млрд гривень від акцизу на солодкі напої. Але голосів у Раді на це немає.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Я думаю, це не буде прийнято. Це складно проголосувати в Верховній Раді", - сказала вона.

Вона уточнила, що під дію податку підпадатимуть навіть напої без цукру, зокрема категорія Zero.

"Під цей податок за задумом підпадають води, виключаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин. Тобто напої без цукру - Zero, теж підпадають під акциз", - пояснила депутатка.

Чому податок критикують

Підласа вважає, що запровадження такого податку не зменшить споживання солодких напоїв.

"Я теж підтримую, але... Я не думаю, що люди стануть споживати менше солодких напоїв, просто зросте їхня вартість", - сказала вона.

За її словами, є й серйозні проблеми з адмініструванням цього податку.

"Не зрозуміло, як цей акциз адмініструвати, тому що ніякий механізм не описаний. Якщо механізму нема, то має бути стандартне адміністрування по типу акцизної марки", - пояснила Підласа.

Вона також звернула увагу на велику кількість дрібних виробників газованої води, яких буде складно проконтролювати.

"Я думаю, що ефект від цього буде набагато менший, ніж 8,5 млрд гривень просто через погане адміністрування. Це маленька сума для бюджету, а негативу може бути багато", - резюмувала голова комітету.