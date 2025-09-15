ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В бюджете-2026 уже заложили 22,5 млрд гривен от "налога на OLX" и акциза на сладкую воду

Украина, Понедельник 15 сентября 2025 21:57
UA EN RU
В бюджете-2026 уже заложили 22,5 млрд гривен от "налога на OLX" и акциза на сладкую воду Фото: Налог на OLX будут брать в следующем году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров рассчитывает в следующем году получить деньги от новых налогов с граждан. Эти нормы содержатся в проекте государственного бюджета на 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена финансового комитета Рады Ярослава Железняка в Telegram.

"Предусмотрены деньги от "Налога на OLX" (налогообложение платформ) и введение "Акциза на сладкую воду"", - написал он.

По его данным, от этого планируют привлечь 22,5 млрд гривен в следующем году (14 млрд гривен от "налога на OLX" и 8,5 млрд гривен от акциза).

"Также от "совершенствования работы по взысканию налогового долга" еще +26 млрд гривен", - сообщил депутат.

Проекты правительства

Напомним, Кабинет министров Украины зарегистрировал два законопроекта о налогах с граждан, которые продают через интернет.

Для физических лиц, которые получают доход через цифровые платформы, законопроект вводит специальный налоговый режим. Если пользователь соответствует установленным требованиям, он сможет уплачивать налог по ставке 5%, а обязанности налогового агента будут возложены на операторов платформ.

Предполагается, что операторы платформ будут обязаны определять продавцов, которые подпадают под отчетность, проверять их данные и подавать в Государственную налоговую службу отчеты о доходах таких пользователей.

В перечне видов деятельности, подлежащих отчетности, указано аренду жилой и коммерческой недвижимости, мест для парковки, аренду транспортных средств, продажу товаров и предоставление личных услуг.

Власти Украины в Меморандуме с МВФ заявили о планах принять закон о 5%-ном налоге с продавцов через интернет (так называемый налог на OLX) до конца 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги Госбюджет
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"