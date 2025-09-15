В бюджете-2026 уже заложили 22,5 млрд гривен от "налога на OLX" и акциза на сладкую воду

Кабинет министров рассчитывает в следующем году получить деньги от новых налогов с граждан. Эти нормы содержатся в проекте государственного бюджета на 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена финансового комитета Рады Ярослава Железняка в Telegram.

"Также от "совершенствования работы по взысканию налогового долга" еще +26 млрд гривен", - сообщил депутат.

По его данным, от этого планируют привлечь 22,5 млрд гривен в следующем году (14 млрд гривен от "налога на OLX" и 8,5 млрд гривен от акциза).

"Предусмотрены деньги от "Налога на OLX" (налогообложение платформ) и введение "Акциза на сладкую воду"", - написал он.

Проекты правительства

Напомним, Кабинет министров Украины зарегистрировал два законопроекта о налогах с граждан, которые продают через интернет.

Для физических лиц, которые получают доход через цифровые платформы, законопроект вводит специальный налоговый режим. Если пользователь соответствует установленным требованиям, он сможет уплачивать налог по ставке 5%, а обязанности налогового агента будут возложены на операторов платформ.

Предполагается, что операторы платформ будут обязаны определять продавцов, которые подпадают под отчетность, проверять их данные и подавать в Государственную налоговую службу отчеты о доходах таких пользователей.

В перечне видов деятельности, подлежащих отчетности, указано аренду жилой и коммерческой недвижимости, мест для парковки, аренду транспортных средств, продажу товаров и предоставление личных услуг.

Власти Украины в Меморандуме с МВФ заявили о планах принять закон о 5%-ном налоге с продавцов через интернет (так называемый налог на OLX) до конца 2025 года.