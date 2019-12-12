ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді не знають, коли винесуть на розгляд законопроект про обіг землі

Новини » Політика     12.12.2019 - 13:06
У Раді не знають, коли винесуть на розгляд законопроект про обіг землі
Фото: Микола Сольський (РБК-Україна)

У законопроект внесено більше 4 тисяч поправок

У Верховній раді не знають, коли законопроект про обіг землі винесуть на розгляд у сесійний зал. Про це заявив голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент комітет проводить розгляд поправок до законопроекту.

"Я вам не скажу цього, абсолютно щиро. Адже Я не знаю, коли ми закінчимо розгляд поправок", - заявив Сольський

Також в аграрному комітеті розповіли, що планують обмежувати засідання комітету. Таке рішення прийнято після того, як 11 грудня після засідання комітету сталася бійка з участю активістами ВО "Свобода" та народним депутатом від партії "Слуга народу" Андрієм Богданцем.

"У нас сьогодні була присутня громадськість. Я так розумію, що багато галасливі діти, які приходили саме з метою зірвати комітет вирішили сьогодні після вчорашніх подій не прийти. Але, враховуючи вчорашню подію було прийнято рішення обмежити доступ: тільки діючі депутати, тільки представники преси і ТБ та представники секретаріату. У нас більше 4 тисяч поправок, нам потрібно почати це розглядати", - заявив Сольський.

Раніше РБК-Україна писало, що законопроект про обіг землі планували почати розглядати в Раді в останній тиждень грудня за тієї умови, якщо профільний комітет встигне визначитися з правкам.

Агрокомітет проводить засідання в закритому режимі У Раді анонсували суттєве зменшення концентрації землі в одні руки
Новини України Рынок землиМикола Сольський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся