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У Раді не визначилися, коли почнуть розглядати закон про відкриття ринку землі

Новини » Політика     11.12.2019 - 17:22
У Раді не визначилися, коли почнуть розглядати закон про відкриття ринку землі
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач / РБК-Україна)

Законопроект почнуть розглядати в останній тиждень грудня за умови, якщо комітет встигне визначитися по правкам

Законопроект про обіг землі почнуть розглядати в останній тиждень грудня за тієї умови, якщо профільний комітет встигне визначитися з правками. Про це РБК-Україна заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Можливо, але якщо комітет зможе пропрацювати і підготувати до розгляду в залі ... Але це дуже гіпотетично зараз. Питання зараз знаходиться на стороні комітету. Тобто вони не в Раді, не в залі", - заявив Корнієнко.

Нардеп також не виключив, що Рада може почати розгляд поправок до проекту в сесійній залі на наступному пленарному тижні, а потім піти на канікули.

"Будь-який варіант ймовірний", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Корнієнко розповів, що Верховна рада України розгляне в сесійний четвер, 12 грудня. За його словами, чинний закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на засіданні 12 грудня. Крім того, буде прийнято рішення про роботу Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на активістів.

Додамо, голова комітету Микола Сольський заявив, що Комітет з питань аграрної політики продовжить розгляд законопроекту про обіг землі, яким передбачається відкриття ринку землі, в четвер, 12 грудня.

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Теми: Засідання Ради
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