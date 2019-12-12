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В Раде не знают, когда вынесут на рассмотрение законопроект об обороте земли

Новости » Политика     12.12.2019 - 13:06
В Раде не знают, когда вынесут на рассмотрение законопроект об обороте земли
Фото: Николай Сольский (РБК-Украина)

В законопроект внесено более 4 тысяч правок

В Верховной раде не знают, когда законопроект об обороте земли вынесут на рассмотрение в сессионный зал. Об этом заявил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент комитет проводит рассмотрение поправок к законопроекту.

"Я вам не скажу этого, абсолютно искренне. Я ведь не знаю, когда мы закончим рассмотрение поправок", - заявил Сольский

Также в аграрном комитете рассказали, что планируют ограничивать заседание комитета. Такое решение принято после того, как 11 декабря после заседания комитета произошла драка с участием активистами ВО "Свобода" и народным депутатом от партии "Слуга народа" Андреем Богданцем.

"У нас сегодня присутствовала общественность. Я так понимаю, что многие шумные ребята, которые приходили именно с целью сорвать комитет решили сегодня после вчерашних событий не прийти. Но, учитывая вчерашнее событие было принято решение ограничить доступ: только действующие депутаты, только представители прессы и ТВ и представители секретариата. У нас более 4 тысяч поправок, нам нужно начать это рассматривать", - заявил Сольский.

Ранее РБК-Украина писало, что законопроект об обороте земли планировали начать рассматривать в Раде в последнюю неделю декабря при том условии, если профильный комитет успеет определиться по правкам.

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