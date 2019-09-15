У Раді зареєстрований держбюджет на 2020 рік

Раніше Кабмін затвердив бюджет-2020
Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради проект держбюджету-2020. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
Таким чином, проект закону від 15.09.2019 "Про державний бюджет України на 2020 рік" винесено на розгляд парламенту. Текст документа поки відсутній.
Нагадаємо, представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук анонсувала, що Кабінет міністрів планує презентувати проект держбюджету на 2020 рік у неділю, 15 вересня.
Варто відзначити, 5 серпня глава Мінфіну Оксана Маркарова заявила, що робота Міністерства фінансів України над проектом державного бюджету на 2020 рік знаходиться на фінальній стадії.
Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський доручив Камбіну внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Президент призначив відповідальними за подання держбюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.
Підкреслимо також, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що розгляд проекту державного бюджету на 2020 рік має розпочатися на наступному пленарному тижні. Він відзначав, що буде представлена перша версія документа про державний бюджет.