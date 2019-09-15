У Раді зареєстрований держбюджет на 2020 рік

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше Кабмін затвердив бюджет-2020

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради проект держбюджету-2020. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Таким чином, проект закону від 15.09.2019 "Про державний бюджет України на 2020 рік" винесено на розгляд парламенту. Текст документа поки відсутній.

Основні показники

Курс долара. У бюджеті-2020 розрахунки здійснені з використанням прогнозного курсу долара на кінець року 28,2 грн / долар.

У бюджеті-2020 розрахунки здійснені з використанням прогнозного на кінець року 28,2 грн / долар. Зарплати. Середня заробітна плата в наступному році підвищиться на 550 грн і складе 4723 гривень.

в наступному році підвищиться на 550 грн і складе 4723 гривень. Субсидії. На виплату субсидій в проект державного бюджету на 2020 рік буде закладено більше 47 мільярдів гривень.

На в проект державного бюджету на 2020 рік буде закладено більше 47 мільярдів гривень. Витрати на оборону. У бюджеті на 2020 рік планується закласти 245,8 млрд гривень на безпеку і оборону .

У бюджеті на 2020 рік планується закласти 245,8 млрд гривень на . АПК . У бюджеті-2020 закладено 4,4 млрд гривень на підтримку АПК .

. У бюджеті-2020 закладено 4,4 млрд гривень на . Доходи бюджету. У проект держбюджету на 2020 рік закладені доходи в розмірі 1 трлн 79 млрд 500 млн гривень.

У проект держбюджету на 2020 рік закладені в розмірі 1 трлн 79 млрд 500 млн гривень. Борг. Борг як відсоток до ВВП до кінця року повинен скласти не більше 54,1%: державний - 46,7%, гарантований державою - 7,4%.

Нагадаємо, представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук анонсувала, що Кабінет міністрів планує презентувати проект держбюджету на 2020 рік у неділю, 15 вересня.

Варто відзначити, 5 серпня глава Мінфіну Оксана Маркарова заявила, що робота Міністерства фінансів України над проектом державного бюджету на 2020 рік знаходиться на фінальній стадії.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський доручив Камбіну внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Президент призначив відповідальними за подання держбюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Підкреслимо також, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що розгляд проекту державного бюджету на 2020 рік має розпочатися на наступному пленарному тижні. Він відзначав, що буде представлена ​​перша версія документа про державний бюджет.