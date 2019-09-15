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В Кабміні назвали розмір витрат на підтримку АПК в бюджеті-2020

Новини » Політика    15.09.2019 - 15:48
В Кабміні назвали розмір витрат на підтримку АПК в бюджеті-2020
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Буде програма для здешевлення кредитів для малих фермерів

В Кабінеті міністрів назвали розмір витрат на підтримку агропромислового комплексу, який закладений у Державний бюджет на 2020 рік. Про це на брифінгу заявила глава Мінфіну Оксана Маркарова, передає коррекспондент РБК-Україна.

Міністр зазначила, що ця програма для здешевлення кредитів для малих фермерів.

"4,4 мільярди - підтримка АПК. Дуже цілеспрямована програма. До другого читання буде більш деталізовано, яким чином. Але ця програма для здешевлення кредитів для малих фермерів. Тобто замість багатьох різних програм, чітка сфокусована програма", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2020 рік пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату на 550 гривень, а також закласти 245,8 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки та оборони.

Крім того, у проекті державного бюджету на 2020 рік, який сьогодні внесе Кабмін в Раду, розрахунки здійснені з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар.

Зазначимо, що сьогодні Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради проект держбюджету-2020. Натомість, поки тексту проекту ще немає.

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