ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маркарова назвала розмір витрат на субсидії в держбюджеті на 2020 рік

Новини » Політика    15.09.2019 - 15:42
Маркарова назвала розмір витрат на субсидії в держбюджеті на 2020 рік
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

На виплату субсидій закладено понад 47 млрд гривень

У проект державного бюджету на 2020 рік буде закладено понад 47 мільярдів гривень для виплат субсидій населенню. Про це розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Маркарової, витрати на виплату субсидій населенню в державному бюджеті на 2020 рік складуть 47,6 млрд гривень. Міністр наголосила, що субсидію отримають всі, хто її потребує.

"47,6 мільярдів закладено на субсидії. Тобто в повній мірі ми пройшли всі ці розрахунки з Міністерством соціальної політики, в повній мірі всі хто буде потребувати субсидії, будуть ними забеспечені", - заявила Маркарова

Також Маркарова зазначила, що в наступному році не буде жодних затримок з виплатою субсидій.

"Ніяких тут перебоїв не буде", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд планує закласти до державного бюджету на 2020 рік майже 246 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки та оборони. Для цього в проект держбюджету закладена спеціальна стаття.

Також РБК-Україна писало, що до Верховної ради України у неділю, 15 вересня, був внесений проект державного бюджету на 2020 рік. Текст документу поки відсутній на сайті українського парламенту.

Маркарова назвала розмір витрат на оборону в бюджеті-2020 У Кабміні назвали розмір держборгу, закладений в бюджеті-2020
Новини України Міністерство фінансів УкраїнисубсідіїДержбюджет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся