Проект Держбюджету-2020 можуть розглянути наступного тижня, - Арахамія

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Наступного тижня буде представлена перша версія документу про Державний бюджет

Розгляд проекту Державного бюджету на 2020 рік має розпочатись наступного пленарного тижня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наступного тижня буде представлена перша версія документу про Державний бюджет.

"Якщо ми працюємо в турборежимі, то вони (Кабмін -ред.) в мегатурборежимі працюють. Я думаю, що наступного тижня вони будуть якусь першу версію бюджету нам показувати. Але у нас не буде турборозгляду (проекту держбюджету - ред.)", - заявив Арахамія.

За його словами, документ проекту Держбюджету на наступний рік є доволі об'ємним. Депутат підтвердив, що розгляд бюджету у сесійній залі може розпочатись вже наступного пленарного тижня 17-18 вересня, та тривати впродовж кількох тижнів.

"Бюджетної ночі - ні (не очікувати - ред.). Але, я думаю, що бюджетних три тижні нічних треба очікувати", - додав голова фракції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що представник Кабінету міністрів у Верховній раді Ірина Верещук повідомила, що проект державного бюджету на 2020 рік буде внесений на розгляд парламенту на цьому тижні. За її словами, проект бюджету створюється "в трикутнику" переговорів з МВФ.

Крім того, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Зеленський призначив відповідальними за подання держбюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Додамо, що голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне проект державного бюджету на 2020 рік на пленарному тижні з 17 по 20 вересня.