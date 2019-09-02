Зеленський доручив уряду внести проект держбюджету до 15 вересня

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент розпорядився виконати норму Бюджетного кодексу

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду України внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент призначив відповідальними за подання державного бюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

"Державний бюджет України на 2020 рік. Внести на розгляд парламенту законопроект. Термін до 15 вересня 2019", - заявив Зеленський.

При цьому президент заявив, що в проекті держбюджету повинен бути закладений економічне зростання.

Зазначимо, згідно з Бюджетним кодексом, Кабінет міністрів має подати проект державного бюджету на наступний рік до 15 вересня.

Нагадаємо, Оксана Маркарова зберегла свою посаду міністра фінансів в новому уряді України.