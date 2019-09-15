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Доходи держбюджету-2020 складуть майже 1,8 трлн гривень, - Маркарова

Новини » Політика    15.09.2019 - 15:00
Доходи держбюджету-2020 складуть майже 1,8 трлн гривень, - Маркарова
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Дефіцит ВВП в 2020 році складе 2,09%

Ресурсна база державного бюджету України на 2020 рік складатиме майже 1,8 трильйонів гривень доходів. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає РБК-Україна.

За словами Маркарової, в проект держбюджету на 2020 рік закладено 1 трлн 79 млрд 500 млн гривень. Також міністр додала, що дефіцит ВВП у 2020 році передбачається на рівні 2,09%.

"Наша ресурсна база складатиметься з доходів в розмірі 1 трильйон 79 мільярдів 500 мільйонів гривень. Це та ресурсна аза, яка закладена в даний бюджет. Відповідно, що і видаткова частина сформована з урахуванням реалістичних доходів, які у нас є. Що дуже важливе - зменшення дефіциту. Тому дефіцит до ВВП у 2020 році - це 2,09 %. Це дуже амбітна мета. Ми впевнені, що ми його досягнемо", - заявила Маркарова.

Вона також заявила, що бюджет на наступний рік є збалансованим.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував внесення проекту державного бюджету на 2020 рік до Верховної ради України. Прем'єр заявив, що проект держбюджету буде внесений на розгляд парламенту до кінця 15 вересня.

Також РБК-Україна писало, що Гончарук розповів, коли парламент отримає уточнену версію проекту державного бюджету на 2020 рік. Гончарук заявив, що уточнений держбюджет для другого читання буде внесений в парламент до 2 листопада.

Друге читання держбюджету буде подане до 2 листопада, - Гончарук Кабмін сьогодні внесе до Ради проект держбюджету на 2020 рік, - Гончарук
Новини України Міністерство фінансів УкраїниДержбюджет
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