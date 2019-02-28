У Раді з'явився законопроект Порошенка про незаконне збагачення

Фото: автор закону Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ зареєстрований на сайті Ради, але текст відсутній

У Верховній раді України з'явився новий законопроект авторства президента Петра Порошенка про невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані всі зауваження Конституційного суду України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Зараз текст закону відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше Порошенко анонсував подачу законопроекту про невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення з урахуванням зауважень КСУ. "Надаю законопроекту статус невідкладного", - наголосив глава держави.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що після скасування статті про незаконне збагачення близько 70 кримінальних справ повинні бути закриті.

Підкреслимо, 26 лютого Конституційний суд України в ході свого закритого засідання прийняв рішення про скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У середу, 27 лютого, суд оприлюднив це рішення на своєму сайті.

РБК-Україна в своєму матеріалі "Іменем Конституції: як і чому скасовують кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників" підкреслювало, що після скасування статті про незаконне збагачення виникне багато проблем. Зокрема, численні гучні справи за статтею 368-2 повинні бути припинені. Крім того, моральна і фізична шкода, заподіяна неконституційними актами або діями, підлягає відшкодуванню відповідно до закону.

Раніше повідомлялося, що Порошенко терміново внесе в парламент новий законопроект щодо статті про незаконне збагачення. У новому законі будуть враховані зауваження Конституційного суду України до цієї статті Кримінального кодексу України.