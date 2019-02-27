Після рішення КСУ фігуранти корупційних справ отримають компенсації

Фото: Конституційний суд (Віталій Носач, РБК-Україна)

Всі справи проти чиновників-корупціонерів будуть закриті, їм виплатять компенсацію за моральну шкоду

Після оприлюднення рішення КСУ про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення виникне багато проблем. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Іменем Конституції: як і чому скасовують кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників".

Зокрема, якщо дотримуватися суворої букви закону, численні гучні провадження за статтею 368-2 повинні бути припинені.

Як пояснив виданню один з функціонерів антикорупційних структур, це стосується справ, які розслідуються, так і тих, які вже передані в суди.

"Якщо ця норма неконституційна, це означає, що всі справи, порушені за нею, підлягають безумовному закриттю, як ті, що в процесі, так і ті, що вже передані до суду. Крім того, моральний і фізичний збиток, заподіяний неконституційними актами або діями, підлягає відшкодуванню згідно із законом. Тобто, нам ще хвилі позовів від всіх фігурантів варто очікувати", - пояснив співрозмовник РБК-Україна.

Як повідомляло РБК-Україна, Конституційний суд, розглянувши звернення народних депутатів у закритому режимі, визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Ця норма вважається однією з ключових в антикорупційному законодавстві останніх років і важливим елементом реформи, яку влада проводили під пильною увагою Заходу. По цій статті розслідується кілька резонансних справ, у яких фігурують чиновники від нинішньої влади і народні депутати.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці 2018 року найважливішим серед проблем для України в цілому громадяни називали військові дії на Донбасі (49%) і корупцію в державних органах (45%).