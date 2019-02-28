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Порошенко подав новий законопроект про незаконне збагачення

Новини » Політика    28.02.2019 - 12:36
Порошенко подав новий законопроект про незаконне збагачення
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Порошенко підписав та дав доручення зареєструвати президентський законопроект

Президент України Петро Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду. Про це він написав у Facebook.

Порошенко повідомив, що вже підписав та дає доручення зареєструвати законопроект.

"Підписав та даю доручення зареєструвати Президентський законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду. Надаю законопроекту статусу невідкладного", - йдеться у повідомленні.

Порошенко подав новий законопроект про незаконне збагаченняНагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що близько 70 кримінальних справ мають бути закриті після скасуванння статті про незаконне збагачення.

РБК-Україна писало, що після оприлюднення рішення КСУ про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення виникне багато проблем. Зокрема, численні гучні провадження за статтею 368-2 повинні бути припинені. Крім того, моральна і фізична шкода, заподіяна неконституційними актами або діями, підлягає відшкодуванню відповідно до закону.

Раніше повідомлялось, що Петро Порошенко невідкладно внесе до парламенту новий законопроект щодо статті про незаконне збагачення. У новому законі будуть враховані зауваження Конституційного суду України до цієї статті Кримінального кодексу України.

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