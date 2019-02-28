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Холодницький розповів про наслідки скасування статті про незаконне збагачення

Новини » Політика    28.02.2019 - 11:59
Холодницький розповів про наслідки скасування статті про незаконне збагачення
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Холодницький повідомив, що доведеться закрити близько 70 кримінальних справ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що близько 70 кримінальних справ мають бути закриті після визнання неконституційною ст.368-2 Кримінального кодексу, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема, якщо кримінальна справа перебуває на стадії слідства, то має бути закрита постановою слідчого чи прокурора.

"Зараз вивчаємо ЄРДР, щоб назвати точну цифру всіх проваджень. За моєю інформацією, є близько 70 справ, які мають бути закриті", - сказав він.

Холодницькій назвав рішення Конституційного суду про визнання неконституційною ст. 368-2 ККУ "ударом по реформах".

РБК-Україна писало, що після оприлюднення рішення КСУ про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення виникне багато проблем. Зокрема, численні гучні провадження за статтею 368-2 повинні бути припинені. Крім того, моральна і фізична шкода, заподіяна неконституційними актами або діями, підлягає відшкодуванню відповідно до закону.

Раніше повідомлялось, що Петро Порошенко невідкладно внесе до парламенту новий законопроект щодо статті про незаконне збагачення. У новому законі будуть враховані зауваження Конституційного суду України до цієї статті Кримінального кодексу України.

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