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Порошенко врахує зауваження КСУ в новому проекті про незаконне збагачення

Новини » Політика    27.02.2019 - 12:24
Порошенко врахує зауваження КСУ в новому проекті про незаконне збагачення
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У новому законі будуть враховані зауваження КСУ

Президент Петро Порошенко невідкладно внесе у Верховну раду новий законопроект щодо статті про незаконне збагачення. Про це заявила представник президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, у новому законі будуть враховані зауваження Конституційного суду України до цієї статті Кримінального кодексу України.

"Президент невідкладно внесе законопроект, де будуть враховані зауваження КСУ, і стаття буде повернута вже без невідповідності українському законодавству, а у відповідності українській Конституції", - підкреслила представник президента.

Народний депутат наголосила, що проект буде внесено до Верховної ради, як тільки його напишуть спеціалісти.

"Як тільки спеціалісти напишуть цей законопроект, його буде невідкладно подано", - додала вона.

Представник президента наголосила, що законопроект глави держави буде розглянуто в парламенті як невідкладний.

"Законопроект як невідкладний має бути розглянутий у парламенті. Терміни його, як правило, скорочені.... У законопроекті ця стаття буде виписана як корупційне діяння, як кримінальна відповідальність за корупційні злочини, але ніхто ніхто не відміняв і Конституцію України. Ви знаєте, 63 стаття - презумпція невинуватості, де слідчі і правоохоронні органи повинні доводити факти будь-яких кримінальних злочинів, в тому числі і цей злочин", - додала Луценко.

Нагадаємо, Конституційний суд України на закритому засіданні у вівторок визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

Як писало РБК-Україна, скасування статті про незаконне збагачення може вплинути на безвізовий режим з Європейським союзом.

Додамо також, фракція "Блок Петра Порошенко" хоче розробити новий законопроект, в якому стаття про незаконне збагачення буде повністю відповідати Конституції України.

Скасування статті про незаконне збагачення може вплинути на безвіз БПП хоче розробити новий закон про незаконне збагачення
Новини України Конституционный суд УкраиныІрина Луценко
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