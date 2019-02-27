Порошенко врахує зауваження КСУ в новому проекті про незаконне збагачення

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У новому законі будуть враховані зауваження КСУ

Президент Петро Порошенко невідкладно внесе у Верховну раду новий законопроект щодо статті про незаконне збагачення. Про це заявила представник президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, у новому законі будуть враховані зауваження Конституційного суду України до цієї статті Кримінального кодексу України.

"Президент невідкладно внесе законопроект, де будуть враховані зауваження КСУ, і стаття буде повернута вже без невідповідності українському законодавству, а у відповідності українській Конституції", - підкреслила представник президента.

Народний депутат наголосила, що проект буде внесено до Верховної ради, як тільки його напишуть спеціалісти.

"Як тільки спеціалісти напишуть цей законопроект, його буде невідкладно подано", - додала вона.

Представник президента наголосила, що законопроект глави держави буде розглянуто в парламенті як невідкладний.

"Законопроект як невідкладний має бути розглянутий у парламенті. Терміни його, як правило, скорочені.... У законопроекті ця стаття буде виписана як корупційне діяння, як кримінальна відповідальність за корупційні злочини, але ніхто ніхто не відміняв і Конституцію України. Ви знаєте, 63 стаття - презумпція невинуватості, де слідчі і правоохоронні органи повинні доводити факти будь-яких кримінальних злочинів, в тому числі і цей злочин", - додала Луценко.

Нагадаємо, Конституційний суд України на закритому засіданні у вівторок визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

Як писало РБК-Україна, скасування статті про незаконне збагачення може вплинути на безвізовий режим з Європейським союзом.

Додамо також, фракція "Блок Петра Порошенко" хоче розробити новий законопроект, в якому стаття про незаконне збагачення буде повністю відповідати Конституції України.