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У Раді пояснили, як буде працювати закон про ринок землі без референдуму

Новини » Політика     28.11.2019 - 16:26
У Раді пояснили, як буде працювати закон про ринок землі без референдуму
Фото: Микола Сольський (РБК-Україна)

До другого читання в законопроекті пропишуть, що референдум є умовою для продажу землі іноземцям

Згідно закону про обіг землі, якщо Верховна рада не підтримає проведення референдуму, іноземці не зможуть купувати землю. Про це в коментарі РБК-Україна пояснив голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський.

За його словами, неприйняття законопроекту про референдум може мати тільки один наслідок.

"Дивіться, якщо не буде референдуму з будь-якої причини, не буде закону або ніхто не виступить з ініціативою щодо проведення референдуму - ред.), чи буде референдум з негативними наслідками для іноземців з будь-якої причини - це має один наслідок: підприємці, які засновані іноземцями, не зможуть купувати землю", - заявив Сольський.

За його словами, однією з поправок у підготовленому до другого читання чітко пропишуть референдум, як умову продажу землі іноземцям.

"Буде написано: хто може з такої-то дати. Наприклад, це українці, українські підприємства, держава, місцеві громади. Буде написано: "може, за умови проведення референдуму". Буде визначено, що це можливо тільки за умови затвердження на референдумі. Це означає, що має бути прийнято відповідне законодавство. У певний момент, коли через півроку чи рік-два таке рішення по референдуму буде прийнято суб'єктом законодавчої ініціативи, тоді буде внесено це зміни до закону про обіг землі - ред.) Не буде прийнято, значить не будуть внесені ці зміни", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що завершився термін подачі правок до законопроекту про ринок землі. Всього було внесено більше двох тисяч правок.

Також повідомлялося, що у Верховній раді планують прийняти закон про ринок землі у грудні. Законопроект про референдум планують прийняти в січні-лютому 2020 року.

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