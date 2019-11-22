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У Раді назвали терміни прийняття законів про референдум та ринок землі

Новини » Політика     22.11.2019 - 12:27
У Раді назвали терміни прийняття законів про референдум та ринок землі
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Закон про ринок землі в цілому ухвалять у грудні

Закон про ринок землі буде прийнято в грудні, а про референдум - у січні-лютому 2020 року. Про це в інтерв'ю НВ розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, терміни щодо закону про ринок землі залежать від того, як комітет встигне внести правки.

"Це може бути або з 2 грудня, або 16 грудня. Є такий план. Будемо дивитися", - зазначив Корнієнко.

Він також підкреслив, що референдум про продаж землі іноземцям пройде тільки після прийняття пакету законів про народовладдя.

"Тому - приблизно січень-лютий наступного року. Тоді і заплануємо", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що сподівається на відкриття ринку землі в Україні для німецьких фермерів.

У той же час у разі прийняття закону ринок землі відкриється не раніше 1 жовтня 2020 року. За словами уповноваженого президента України з питань землі Романа Лещенка, латифундій та іноземців на ринку не буде.

"Будуть відповідні обмеження, щоб не допустити. Президент взяв на себе інціативу, внесуть відповідні зміни", - зазначив він.

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Новини України референдумРынок землиОлександр Корнієнко
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