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В Раде объяснили, как будет работать закон о рынке земли без референдума

Новости » Политика     28.11.2019 - 16:26
В Раде объяснили, как будет работать закон о рынке земли без референдума
Фото: Николай Сольский (РБК-Украина)

Ко второму чтению в законопроекте пропишут, что референдум является условием для продажи земли иностранцам

Согласно закону об обороте земли, если Верховная рада не поддержит проведение референдума, иностранцы не смогут покупать землю. Об этом в комментарии РБК-Украина пояснил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

По его словам, непринятие законопроекта о референдуме может иметь только одно последствие.

"Смотрите, если не будет референдума по любой причине, не будет закона или никто не выступит с инициативой (относительно проведения референдума - ред.), или будет референдум с негативными последствиями для иностранцев, с любой причины - это имеет одно последствие: предприниматели, которые основаны иностранцами, не смогут покупать землю", - заявил Сольский.

По его словам, одной из поправок в подготовленном ко второму чтению четко пропишут референдум, как условие продажи земли иностранцам.

"Будет написано: кто может с такой-то даты. Например, это украинцы, украинские предприятия, государство, местные общины. Будет написано: "может при условии проведения референдума". Будет определено, что это возможно только при условии утверждения на референдуме. Это означает, что должно быть принято соответствующее законодательство. В определенный момент, когда через полгода или год-два такое решение по референдуму будет принято субъектом законодательной инициативы, тогда будет внесено это изменение (в закон об обороте земли - ред.) Не будет принято, значит не будут внесены эти изменения", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что завершился срок подачи правок к законопроекту о рынке земли. Всего было внесено более двух тысяч правок.

Также сообщалось, что в Верховной раде планируют принять закон о рынке земли в декабре. Законопроект о референдуме планируют принять в январе-феврале 2020 года.

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