Комітет Ради розгляне закон про ринок землі на цьому тижні

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання комітету відбудеться 11 грудня

Комітет Верховної ради з питань аграрної та земельної політики на цьому тижні розгляне законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку землі. Про це свідчить порядок денний засідань комітету парламенту на цей тиждень, опублікований на сайті Ради.

Так, засідання комітету відбудеться у середу, 11 грудня, о 10:00.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: розгляд законопроектів при підготовці до другого читання. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (р.№2178-10)", - сказано у порядку денному.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що уряд України не має остаточного варіанту земельної реформи через велику кількість внесених правок до закону "Про обіг землі".

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підкреслив, що через велику кількість поправок законопроект "Про обіг землі", яким передбачається відкриття ринку землі в Україні, нардепи можуть не встигнути прийняти в другому читанні в останній пленарний тиждень грудня. При цьому він не виключив, що парламент може почати розгляд документа.

При цьому глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що законопроект про ринок землі парламент проголосує на наступному пленарному тижні, який пройде з 16 по 20 грудня.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський просить Верховну раду прийняти компромісну редакцію закону про ринок землі.