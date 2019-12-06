Закон про ринок землі не встигнуть ухвалити до 2020

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У законі наразі 4 тисячі правок

Через велику кількість поправок законопроект "Про обіг землі", яким передбачається відкриття ринку землі в Україні, можуть не встигнути ухвалити у другому читанні в останній пленарний тиждень грудня. Цю інформацію журналістам підтвердив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він не виключив, що парламент може розпочати розгляд документу.

"Навряд чи до нового року ми його приймемо. Можливо, візьмемось за його розгляд. Але питання у тому, що якщо ми заходимо в розгляд питання, ми не зможемо розглядати інші питання. Якщо ми заходимо в питання, в яких 4 тисячі правок, з яких 3000 будуть ставити на підтвердження, це 6 тисяч хвилин, 600 годин або приблизно 100 пленарних днів. Багато виходить", - заявив Корнієнко.

За словами нардепа, наразі в Раді радяться щодо процедури, за якою можна буде розглянути усі правки до закону земельної реформи скоріше.

"Ми зараз запитаємо у колег, як було з Виборчим кодексом. Може їх досвід візьмемо. Там теж було 4 тисячі правок. Але я думаю, що апарат і Руслан Стефанчук уже розмірковують, як побудувати роботу Верховної ради і не зірвати законодавчий процес, проте вирішити це надважливе питання для українського народу - відкриття ринку землі", - додав депутат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський просить Верховну раду прийняти компромісну редакцію закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект про ринок землі парламент проголосує на наступному пленарному тижні, який пройде з 16 по 20 грудня.

Крім того, фракція сподівається на референдум про продаж землі іноземцям у 2020 році. За словами першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка, поправка про референдум подана в закон про ринок землі.