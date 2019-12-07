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У Кабміні не знають, яким буде остаточний варіант земельної реформи

Новини » Політика     07.12.2019 - 11:49
У Кабміні не знають, яким буде остаточний варіант земельної реформи
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

У закон про ринок землі внесли 4400 поправок до другого читання

Уряд України не має остаточного варіанту земельної реформи з-за великої кількості внесених правок до закону "Про обіг землі". Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як повідомив прем'єр-міністр, на даний момент в закон про ринок землі внесено 4400 поправок до другого читання. При цьому не узгодженими залишається питання щодо концентрації угідь в одні руки.

"Хтось вважає, що двісті тисяч гектарів - це ок. Це питання не про кількість гектарів, а про антимонопольних обмежень, наприклад, не більше 0,5% всієї землі в одні руки. Навіть цей ліміт ріже значну із частин холдингів, які працюють зараз", - повідомив Гончарук.

За його словами, питання про необхідність збільшення або зменшення лімітів буде обговорюватися в парламенті.

"У мене готової відповіді немає і ні в кого немає", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що закон про ринок землі Верховна рада може не встигнути прийняти у другому читанні до 2020 року. При цьому в парламенті можуть почати розглядати документ вже в цьому році.

Крім цього повідомлялося, що, за словами Гончарука, проведення референдуму щодо продажу землі іноземцям необхідно для того, щоб суспільство зберегло довіру до уряду. На даний момент товариство з побоюванням підходить до повного відкриття ринку землі.

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Новини України Рынок землиОлексій Гончарукземельна реформа
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