Совбез ООН соберется по требованию Украины из-за ударов России по Киеву
После масштабного обстрела Киева Украина созвала Совбез ООН. Дипломаты будут настаивать на защите гражданских и немедленном прекращении российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
В пятницу Совет безопасности ООН проведет заседание по просьбе Украины в связи с массированным обстрелом Россией гражданской инфраструктуры, который унес десятки жизней в ночь на 28 августа.
Начало заседания запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Представители Украины проинформируют Совбез о масштабах разрушений и призовут к международным действиям для защиты гражданского населения, в частности к немедленному прекращению огня.
В это время в Нью-Йорке будет находиться делегация из главы Офиса президента Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова. Они планируют встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Комбинированный обстрел Киева
В ночь на 28 августа Киев подвергся самому массированному обстрелу за последнее время. Россия выпустила более 600 беспилотников и ракет, которые атаковали столицу со всех направлений.
Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе. Там ракета попала в пятиэтажный дом, полностью разрушив один подъезд на уровне третьего-четвертого этажей. В результате удара погибли 22 человека, среди которых четверо детей, самому маленькому - меньше трех лет.
Повреждены здания в восьми районах Киева - такого масштаба разрушений не было раньше. Всего во время обстрела погибло 23 человека, а 53 получили ранения и уже получили медицинскую помощь.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спасательные работы на месте удара в Дарницком районе завершены. Судьба восьми человек до сих пор неизвестна.