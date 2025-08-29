ua en ru
Совбез ООН соберется по требованию Украины из-за ударов России по Киеву

США, Пятница 29 августа 2025 11:55
Совбез ООН соберется по требованию Украины из-за ударов России по Киеву Фото: Совбез ООН соберется после атаки РФ на Киев (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

После масштабного обстрела Киева Украина созвала Совбез ООН. Дипломаты будут настаивать на защите гражданских и немедленном прекращении российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В пятницу Совет безопасности ООН проведет заседание по просьбе Украины в связи с массированным обстрелом Россией гражданской инфраструктуры, который унес десятки жизней в ночь на 28 августа.

Начало заседания запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Представители Украины проинформируют Совбез о масштабах разрушений и призовут к международным действиям для защиты гражданского населения, в частности к немедленному прекращению огня.

В это время в Нью-Йорке будет находиться делегация из главы Офиса президента Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова. Они планируют встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Комбинированный обстрел Киева

В ночь на 28 августа Киев подвергся самому массированному обстрелу за последнее время. Россия выпустила более 600 беспилотников и ракет, которые атаковали столицу со всех направлений.

Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе. Там ракета попала в пятиэтажный дом, полностью разрушив один подъезд на уровне третьего-четвертого этажей. В результате удара погибли 22 человека, среди которых четверо детей, самому маленькому - меньше трех лет.

Повреждены здания в восьми районах Киева - такого масштаба разрушений не было раньше. Всего во время обстрела погибло 23 человека, а 53 получили ранения и уже получили медицинскую помощь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спасательные работы на месте удара в Дарницком районе завершены. Судьба восьми человек до сих пор неизвестна.

