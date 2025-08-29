Радбез ООН збереться на вимогу України через удари Росії по Києву
Після масштабного обстрілу Києва Україна скликала Радбез ООН. Дипломати наполягатимуть на захисті цивільних та негайному припиненні російських атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
У п’ятницю Рада безпеки ООН проведе засідання на прохання України у зв’язку з масованим обстрілом Росією цивільної інфраструктури, який забрав десятки життів у ніч на 28 серпня.
Початок засідання заплановано на 22:00 за київським часом.
Представники України поінформують Радбез про масштаби руйнувань і закличуть до міжнародних дій для захисту цивільного населення, зокрема до негайного припинення вогню.
У цей час у Нью-Йорку перебуватиме делегація з голови Офісу президента Андрія Єрмака та секретаря РНБО Рустема Умєрова. Вони планують зустріч зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
Комбінований обстріл Києва
У ніч на 28 серпня Київ зазнав наймасованішого обстрілу за останній час. Росія випустила понад 600 безпілотників і ракет, які атакували столицю з усіх напрямків.
Найбільші пошкодження зафіксовані у Дарницькому районі. Там ракета влучила в п’ятиповерховий будинок, повністю зруйнувавши один під’їзд на рівні третього-четвертого поверхів. Внаслідок удару загинули 22 людини, серед яких четверо дітей, найменшій - менше трьох років.
Пошкоджено будівлі у восьми районах Києва - такого масштабу руйнувань не було раніше. Загалом під час обстрілу загинуло 23 людини, а 53 отримали поранення і вже отримали медичну допомогу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що рятувальні роботи на місці удару в Дарницькому районі завершено. Доля восьми людей досі невідома.