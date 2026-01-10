Совбез ООН 12 января соберется из-за применения Россией ракеты "Орешник"

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в понедельник, 12 января, по просьбе Украины после очередных массированных российских авиаударов и заявлений Москвы о применении гиперзвуковой ракеты "Орешник".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
По данным российского Минобороны, в ночь с 8 на 9 января РФ якобы применила ракету "Орешник" по объектам на западе Украины "в ответ на теракт киевского режима" в конце декабря. Украинская сторона назвала эти заявления очередной информационной манипуляцией Кремля.
Москва утверждает, что удары были направлены на объекты производства беспилотников и энергетическую инфраструктуру, не уточняя конкретные цели.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев инициирует срочные консультации не только в Совете Безопасности ООН, но и в форматах Украина-НАТО, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ в связи с заявлениями РФ о применении баллистической ракеты средней дальности против Львовской области.
Просьбу Украины созвать Совбез ООН поддержали несколько стран-членов, в частности Франция.
Также мы
Как сообщалось, в ночь на 9 января Россия нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности. Сначала появилась информация, что для атаки могли использовать ракету типа "Орешник".
В РФ подтвердили запуск баллистической ракеты по Львову и снова распространили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина, которым пытались оправдать очередной теракт против Украины.
Впоследствии применение российской ракеты "Орешник" подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Днем Служба безопасности Украины обнародовала обломки баллистической ракеты, которой российские войска ударили по Львовской области. Обстрел уже квалифицировали как военное преступление.
Позже агентство Reuters сообщило, что ракета попала в объект недалеко от границы с Польшей. По данным журналистов, повреждения были незначительными: несколько суббоеприпасов пробили бетонные конструкции цеха и образовали воронки в лесу рядом.
В Reuters также предположили, что этот удар мог быть демонстративной акцией запугивания европейских стран.