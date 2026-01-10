Совбез ООН 12 января соберется из-за применения Россией ракеты "Орешник"

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в понедельник, 12 января, по просьбе Украины после очередных массированных российских авиаударов и заявлений Москвы о применении гиперзвуковой ракеты "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По данным российского Минобороны, в ночь с 8 на 9 января РФ якобы применила ракету "Орешник" по объектам на западе Украины "в ответ на теракт киевского режима" в конце декабря. Украинская сторона назвала эти заявления очередной информационной манипуляцией Кремля.

Москва утверждает, что удары были направлены на объекты производства беспилотников и энергетическую инфраструктуру, не уточняя конкретные цели.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев инициирует срочные консультации не только в Совете Безопасности ООН, но и в форматах Украина-НАТО, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ в связи с заявлениями РФ о применении баллистической ракеты средней дальности против Львовской области.

Просьбу Украины созвать Совбез ООН поддержали несколько стран-членов, в частности Франция.

Удар ракетой "Орешник"

Как сообщалось, в ночь на 9 января Россия нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности. Сначала появилась информация, что для атаки могли использовать ракету типа "Орешник".

В РФ подтвердили запуск баллистической ракеты по Львову и снова распространили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина, которым пытались оправдать очередной теракт против Украины.