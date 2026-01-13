RU

Рада не смогла назначить Шмыгаля и Федорова на новые должности

Фото: Михаил Федоров и Денис Шмыгаль (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Верховная Рада провалила голосование за назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики. Кроме того, не хватило голосов для перехода к голосованию за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Народные депутаты провалили голосование, поскольку отдали 210 голосов "за" назначение Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра - министра энергетики. Этого не хватает для назначения, ведь необходимы более 226 голосов парламентариев.

Кроме того, парламент провалил переход к рассмотрению назначения Михаила Федорова на должность министра обороны. Народные депутаты отдали 206 голосов "за" из 226 необходимых.

 

Новые должности для Шмыгаля и Федорова

Напомним, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.

На следующий день, 3 января, президент предложил министру обороны Украины Денису Федорову перейти на должность первого вице-премьера, министра энергетики.

В пятницу, 9 января, стало известно, что Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке.

Источники РБК-Украина сообщили, что во вторник, 13 января, Верховная Рада уволит Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова с занимаемых должностей и переназначит их на новые.

Сегодня, 13 января, парламентский комитет по вопросам обороны поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить Михаила Федорова министром обороны.

РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Денис Шмыгаль на посту министра энергетики планирует заменить весь состав своих заместителей.

Подробнее о кадровых перестановках - читайте в материале РБК-Украина.

