Рада не смогла назначить Шмыгаля и Федорова на новые должности

Народные депутаты провалили голосование, поскольку отдали 210 голосов "за" назначение Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра - министра энергетики. Этого не хватает для назначения, ведь необходимы более 226 голосов парламентариев.

Кроме того, парламент провалил переход к рассмотрению назначения Михаила Федорова на должность министра обороны. Народные депутаты отдали 206 голосов "за" из 226 необходимых.