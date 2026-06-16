Рада соберется на срочное заседание из-за блокирования денег для армии

Верховная Рада в четверг, 18 июня, проведет заседание, чтобы разблокировать рекордный бюджет на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в Telegram .

Как отметил Арахамия, заседание пройдет по просьбе министра обороны Михаила Федорова.

По словам лидера фракции СН, закон №15224 о внесении изменений в госбюджет-2026 касательно финансирования сектора безопасности и обороны заблокировала фракция "Европейская Солидарность".

В обращении Федорова к спикеру Рады Руслану Стефанчуку указано, что оппозиция зарегистрировала семь постановлений об отмене результатов голосования.

Фото: обращение Федорова к Стефанчуку (t.me/David_Arakhamia)

Из-за этих технических процедур спикер Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский не имеют юридического права подписать закон, чтобы деньги наконец поступили в армию.

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Рекордный оборонный бюджет

Напомним, 10 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №15224 об увеличении финансирования сектора безопасности и обороны на 1,56 триллиона гривен.

Благодаря этому общие оборонные расходы Украины достигли рекордных 4,4 триллиона гривен.