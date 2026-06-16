Рада збереться на термінове засідання через блокування грошей для армії
У четвер, 18 червня, Верховна Рада проведе засідання, щоб розблокувати рекордний бюджет на оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в Telegram.
Як зазначив Арахамія, засідання відбудеться на прохання міністра оборони Михайла Федорова.
За словами лідера фракції СН, закон №15224 про внесення змін до держбюджету-2026 щодо фінансування сектору безпеки та оборони заблокувала фракція "Європейська Солідарність".
У зверненні Федорова до спікера Ради Руслана Стефанчука зазначено, що опозиція зареєструвала сім постанов про скасування результатів голосування.
Фото: звернення Федорова до Стефанчука (t.me/David_Arakhamia)
Через ці технічні процедури спікер Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський не мають юридичного права підписати закон, щоб гроші нарешті надійшли до армії.
Рекордний оборонний бюджет
Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №15224 про збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трильйона гривень.
Завдяки цьому загальні оборонні видатки України сягнули рекордних 4,4 трильйона гривень.
Основна частина цих коштів - 2,3 трильйона гривень - передбачена на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трильйона гривень піде на грошове забезпечення військовослужбовців.
Головним джерелом фінансування стала фінансова допомога Європейського Союзу.