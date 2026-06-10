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Зарплаты военных вырастут? Рада приняла рекордный бюджет на оборону

11:50 10.06.2026 Ср
2 мин
Сколько денег пойдет на зарплаты украинских защитников?
aimg Валерий Ульяненко
Зарплаты военных вырастут? Рада приняла рекордный бюджет на оборону Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
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В среду, 10 июня, Верховная Рада приняла законопроект №15224 о внесении изменений в госбюджет-2026 касательно финансирования сектора безопасности и обороны. Свои голоса "за" отдали 242 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ВР и заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Документ предусматривает увеличение финансирования сектора безопасности и обороны на 1,56 трлн грн. Основным источником средств станет финансовая помощь ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan.

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Также запланированы дополнительные расходы из резервного фонда. В частности, 559,1 млн грн направят на поддержку энергетического сектора.

Финансирование дополнительных расходов, в том числе повышение зарплат военнослужащим, будет обеспечиваться преимущественно путем перераспределения внутренних ресурсов Министерства обороны Украины.

Рекордные расходы на безопасность и оборону

Свириденко заявила, что после принятия изменений общие расходы на сектор безопасности и обороны достигнут рекордных 4,4 трлн грн.

По ее словам, 2,3 трлн грн планируют направить на закупку вооружения и военной техники, а более 1,45 трлн грн - на денежное обеспечение украинских военнослужащих.

"Дополнительный ресурс стал возможным благодаря финансовой поддержке Европейского Союза на 90 млрд евро и других программ поддержки. Уже в этом году Украина получит 45 млрд евро", - отметила премьер.

Из этой суммы 31,8 млрд евро предусмотрено на укрепление обороноспособности страны, еще 13,2 млрд евро - на бюджетную поддержку и покрытие дефицита госбюджета.

Напомним, президент Украины и главнокомандующий ВСУ объявили о запуске масштабной реформы военной службы, старт которой запланирован на июнь 2026 года.

Среди основных изменений - обновленная система денежного обеспечения, введение специальных контрактов для пехотинцев, а также поэтапное увольнение отдельных категорий военных, которые проходят службу с 2022 года.

Отметим, в рамках реформы армии планируют увеличить минимальное денежное обеспечение военнослужащих с 20 до более 30 тысяч грн. Этот вопрос рассматривался во время заседания бюджетного комитета Верховной Рады 8 июня.

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